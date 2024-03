Resident Evil 3, NBA 2K24, Marvel's Midnight Suns und mehr werden Teil von PlayStation Plus

HQ

Das Jahr 2024 hat uns bereits so viele Kandidaten für das Spiel des Jahres beschert, dass man leicht vergisst, dass wir fast Mitte März sind. Hier ist aber eine gute Erinnerung.

Sony hat die Spiele enthüllt, die diesen Monat zu den oberen Stufen von PlayStation Plus hinzugefügt werden, und die Auswahl ist ziemlich beeindruckend.

Dies sind die Spiele, die am 19. März in die PS Plus Extra-Sammlung aufgenommen werden:



Blood Bowl III



Dragon Ball Z: Kakarot auf PS5



Lego DC Super-Villains



Marvel's Midnight Suns



Mystic Pillars: Remastered



NBA 2K24



Resident Evil 3



Super Neptunia RPG



Premium-Mitglieder können sich noch am selben Tag auf einige beliebte Klassiker freuen:





Coole Boarder



Gods Eater Burst



Jak and Daxter: The Lost Frontier



Jojo's Bizarre Adventure: All Star Battle R



Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy



Es ist auch erwähnenswert, dass die erste Staffel von My Hero Academia am 1. April zu Sony Pictures Core für PlayStation Plus Premium/Deluxe-Mitglieder hinzugefügt wird, so dass wir auch einen nicht-interaktiven Leckerbissen erhalten.