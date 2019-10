Resident Evil 2-Mod lässt Mr. X schrumpfen

Die Modding-Community ist ein wunderbarer Ort, in dem wir sowohl wunderschöne, als auch eher weniger seriöse Mods finden können. Diese Mr. X-Mod zählt wohl eher zu der letzten Kategorie.

Benutzer Raz0r hat eine Mod namens Ultimate Trainer ins Leben gerufen, mit dessen Hilfe wir so ziemlich alles an Capcom's Horrospiel verändern können. Ein wunderbares Beispiel dafür, was wir alles mit der Mod anstellen können, präsentiert uns Youtube-Nutzer Albert_Fn_Wesker mit seinem Video. Zu sehen ist Mr. X, der nun eher der Größe einer Spielzeugfigur gleicht. Das ändert jedoch nichts an seinem Willen uns einzuholen und so tippelt er mit seinen kleinen Schritten hinter uns her, mit mäßigen Erfolg.

Dank der Mod gibt es auch viele weitere Crossovers mit dem Resident Evil-Universum, auch Pikachu und Pennywise haben Raccoon City bereits einen Besuch abgestattet.

Was haltet ihr von solchen scherzhaften Mods?