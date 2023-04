Resident Evil 2 & 3, um Ray-Tracing in einem zukünftigen Update wieder zu erhalten

HQ

Vor ein paar Tagen berichteten wir über die Nachricht, dass Resident Evil 2 und Resident Evil 3 anscheinend auf ein seltsames Problem gestoßen waren, bei dem Raytracing-Optionen aus den Spielen für PC-Spieler auf Steam entfernt wurden. Da Capcom sich noch nicht mit der Situation befasst hatte, fragten sich viele, was tatsächlich passiert war, um dieses Problem zu verursachen, und ob es überhaupt beabsichtigt war.

Nun, wie erwartet, war es einfach ein Fehler, den Capcom beheben musste, da der Entwickler in einem neuen Tweet verspricht, dass das Feature in einem zukünftigen Update behoben und wieder verfügbar sein wird.

Es gibt kein Wort darüber, wann das Update eintreffen wird, aber so oder so, wenn Sie es genießen, die beiden Resident Evil-Spiele mit ausgefallenen und glitzernden Reflexionen zu spielen, werden Sie bald wieder in der Lage sein, genau das zu tun.