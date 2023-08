Reptil, Ashrah und Havik im neuen Mortal Kombat 1-Trailer bestätigt

HQ

Im neuesten Mortal Kombat 1-Trailer haben wir einen Blick auf drei neue spielbare Charaktere geworfen, zusammen mit einigen interessanten Kameo-Kämpfern. Außerdem schien der Banished-Trailer mehr von der Hauptgeschichte zu zeigen und wie Liu Kangs neue Zeitlinie bedroht ist.

Reptile ist jetzt eine große reptiloide Kreatur, die sich in eine menschliche Form verwandeln kann. Er wurde für diese Fähigkeit verbannt und will sich nun mit Liu Kang zusammentun. Es scheint, dass Reptile ausnahmsweise nicht nur ein guter Kerl ist, sondern auch wieder in einem überwiegend menschlichen Zustand ist, etwas, das sich die Fans seit Jahren wünschen.

Fans der 3D-Ära werden sich über die Rückkehr von Ashrah und Havik freuen. Ashrah ist nun ohne ihren ikonischen Hut, bleibt aber ein Dämon des Unterreichs, der das Licht erblickte, nachdem er ein himmlisches Schwert aufgehoben hatte. Havik scheint so chaotisch zu sein wie eh und je, reißt sich die Gliedmaßen ab und benutzt sie als Waffen. Er hat auch Sareena in Form eines Kameo-Kämpfers an seiner Seite.

Schaut euch den vollständigen Trailer unten an, um einige grausame Todesfälle und weitere Details zur Geschichte zu erfahren:

Mortal Kombat 1 erscheint am 19. September für PC, PS5 und Xbox Series X/S.