Repräsentieren die NBA-Cup-Finalisten wirklich die besten Teams in diesem Jahr?

Milwaukee Bucks und Oklahoma City Thunder sind die beiden Teams, die am Dienstag im NBA-Cup-Finale aufeinandertreffen. Im Halbfinale am vergangenen Wochenende gewannen die Bucks mit 110 zu 102 gegen die Atlanta Hawks, während die Thunder die Houston Rockets mit 111 zu 96 gewannen.

Dieser NBA Cup wird parallel zu den regulären Saisons ausgetragen. Aufgrund des K.o.-Charakters des Halbfinales, des Viertelfinales und von nur vier Spielen in der Gruppenphase sind einige der größeren Teams ausgeschieden, darunter der letztjährige Meister Los Angeles Lakers.

Die Golden State Warriors und die Dallas Mavericks, die gestern Abend mit dem größten Dreier aller Zeiten Geschichte schrieben, schieden im Viertelfinale aus.

Tatsächlich stand im Vorjahr nur eines der vier Teams, die das Halbfinale gespielt haben, im Halbfinale, die Milwaukee Bucks.

Entspricht der NBA Cup also dem Niveau, das in der regulären Saison gezeigt wurde? Im Falle der East Conference ja: Oklhaoma City Thunder ist mit 20 Siegen und nur 5 Niederlagen der Spitzenreiter im Osten.

Die West Conference ist jedoch anders: Das bisher beste Team der gesamten NBA, die Cleveland Cavaliers (22 Siege, nur 4 Niederlagen), schafften es nicht einmal ins Viertelfinale. Die Milwaukee Bucks sind Sechster (14/11), was bedeutet, dass Thunder theoretisch der Favorit auf den zweiten NBA-Cup in Las Vegas sind.

Das ist das Schöne an diesem Wettbewerb in der Mitte der Saison: Er mag in Bezug auf das Prestige keine große Rolle spielen (er wurde ohnehin erst vor einem Jahr ins Leben gerufen), aber er ermöglicht eine größere Vielfalt an Teams, um Trophäen in die Höhe zu stemmen und Titel zu gewinnen.

Wenn Sie interessiert sind, wird das Spiel - das einzige im NBA Cup, das nicht in die reguläre Saison eingebettet ist und auf neutralem Boden in Las Vegas ausgetragen wird - am Mittwoch, den 18. Dezember, um 2:30 Uhr MEZ zu sehen sein.