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Report behauptet, dass die Hälfte der Kindersicherheitsfunktionen in sozialen Medien nicht funktioniert

Das sind schlechte Nachrichten.

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Kindersicherheitsfunktionen in sozialen Medien sind jetzt ein großes Thema, wie es auch sein sollte. Laut einer Studie von Forschern der New York University und der Northeastern University erfüllen mindestens die Hälfte der Sicherheitsfunktionen, die Kinder auf sozialen Medienplattformen schützen sollen, ihre Versprechen nicht, wie Engadget berichtet.

Die Studie wurde von der Heat Initiative und dem Cybersafety Research Center veröffentlicht und testete 86 Funktionen auf Instagram, Snapchat, TikTok und YouTube. Laut der Analyse hatte jede der Social-Media-Plattformen eine Ausfallquote von mindestens 50 Prozent bei den beworbenen Schutzfunktionen.

Soziale Medienunternehmen sehen sich Klagen von Schulbezirken und Einzelpersonen gegenüber, die behaupten, ihre Plattformen hätten Schaden verursacht.

Report behauptet, dass die Hälfte der Kindersicherheitsfunktionen in sozialen Medien nicht funktioniert
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