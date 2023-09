Replaced wurde nun offiziell auf 2024 verschoben

HQ

Es sieht so aus, als müssten diejenigen, die darauf gewartet haben, in die Welt von Replaced eintauchen zu können, noch etwas länger warten, denn jetzt hat Entwickler Sad Cat Studios angekündigt, dass das Spiel offiziell auf 2024 verschoben wurde.

In einer Erklärung, die Sie unten vollständig lesen können, stellt Sad Cat fest, dass es eine "unglaublich hohe Messlatte für die Erwartungen der Community" hat und dass dies bedeutet, dass es sich "nicht leisten kann, ein unterdurchschnittliches Spiel zu veröffentlichen".

Im Rahmen des Statements erhalten wir auch einen Einblick in die Entwicklung und wie diese voranschreitet. Uns wurde gesagt, dass die meisten Systeme jetzt funktionsfähig sind und dass sich das Team in einer "superintensiven Phase der Asset-Produktion" befindet. Sad Cat fügt ausdrücklich hinzu, dass "die Entwicklung in einem stetigen Tempo voranschreitet".

In Bezug auf das neue Veröffentlichungsdatum wissen wir nur, dass das Spiel irgendwann im Jahr 2024 erscheinen wird.