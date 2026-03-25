Replaced wird ungefähr 8 Stunden dauern und läuft in 4K und 60 Bildern pro Sekunde auf der Xbox Series X

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Wir haben unvernünftig lange auf das kommende Replaced gewartet, das scheinbar einen holprigen und langwierigen Entwicklungsprozess mit mehreren Verzögerungen hatte. Nun steht die Veröffentlichung endlich kurz vor der Tür (hoffen wir...) und es erscheint am 14. April für PC, Xbox One und Xbox Series S/X und ist ebenfalls im Game Pass enthalten.

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Ein Zeichen dafür, dass die Verzögerungen wirklich vorbei sind, ist, dass die Entwickler begonnen haben, detailliertere Informationen über das Spiel zu teilen, wie technische Leistung und die Länge des Abenteuers. In einem Interview mit GamingBolt sagt Regisseur Yura Zhdanovich:

"Wir zwingen den Spielern keine Nebeninhalte auf, das hängt also wirklich von deinem Spielstil ab. Ich würde sagen, der Durchschnitt liegt bei etwa 8 Stunden, und 11-12, wenn man wirklich nach optionalen Sachen sucht."

Was die technischen Aspekte angeht, sagen die Entwickler, dass sie das Spiel bis zur Perfektion polieren wollen, aber das Ziel ist es, auf der Xbox Series X 4K und 60 Bilder pro Sekunde sowie auf der Xbox Series S sehr respektable 1440p und 60 Bilder pro Sekunde zu bieten. Sie kommentieren außerdem, dass Replaced nicht für die PlayStation 5 erscheinen wird, und sagen:

"Als wir mit der Entwicklung von Replaced begonnen haben und mit den verschiedenen Plattformpartnern gesprochen haben, haben wir beschlossen, es als Xbox-First- und Game Pass-Titel zu starten, da wir das Gefühl hatten, dass dies die richtige Wahl für uns ist. Wir können derzeit keine weiteren Plattformen bestätigen."

Letztere Aussage deutet weiterhin darauf hin, dass sie die Möglichkeit weiterer Versionen in der Zukunft nicht ausschließen, also ist es wahrscheinlich eine Frage des Abwartens.