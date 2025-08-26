Replaced verschiebt das Veröffentlichungsdatum auf das Frühjahr 2026

HQ

Der Sci-Fi-Action-Plattformer Replaced wird dieses Jahr nicht mehr erscheinen. Nachdem die bevorstehende Veröffentlichung von Sad Cat Studios bereits mehrfach verzögert wurde, wurde eine weitere hinzugefügt, wodurch das Spiel stattdessen auf einen Start im Frühjahr 2026 verschoben wurde.

"Wir wissen, dass unsere Community unglaublich aufgeregt ist, Replaced zu spielen, und es ist kein Geheimnis, dass es länger gedauert hat, als wir ursprünglich dachten, um es euch allen zu liefern - wir entschuldigen uns dafür", sagte Game Director Yura Zhdanovich in einer Pressemitteilung (via Gematsu). "Wir haben immer versucht, das Richtige für das Projekt zu tun, was wiederum bedeutet, Ihnen ein wirklich besonderes Erlebnis zu bieten. Die gute Nachricht ist, dass wir jetzt kurz vor dem Abschluss der Produktion stehen und Replaced im Frühjahr 2026 für PC und Xbox Series X|S erscheinen wird."

Es gibt immer noch kein festes Veröffentlichungsdatum für das Spiel, nur ein Fenster. Während es scheint, dass Sad Cat zuversichtlich ist, dass sie dieses Mal das Veröffentlichungsfenster einhalten werden, könnten einige Fans angesichts früherer Verzögerungen etwas skeptisch sein. Alles, was wir jetzt tun können, ist zu hoffen, dass es sich der wachsenden Reihe von Veröffentlichungen im Jahr 2026 anschließt.