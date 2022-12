Replaced sieht besser aus als selbst im neuen Trailer

HQ

Sad Cat Studios verblüfften so ziemlich alle während des letztjährigen Summer Game Fests, als sie Replace zeigten, ein Actionspiel mit viel Retro-Feeling, aber immer noch modernes Gameplay. Das Beste aus beiden Welten sozusagen.

Leider hat dieser ukrainische Entwickler (der auch ein Büro in Weißrussland hat) unter den Folgen des sinnlosen Krieges Russlands gegen das Land gelitten und war kürzlich gezwungen, das Spiel auf die zweite Hälfte des Jahres 2023 zu verschieben. Glücklicherweise sieht es so aus, als würde es sich lohnen, darauf zu warten, wenn man den Trailer betrachtet, der gestern Abend während der Game Awards enthüllt wurde. Schauen Sie es sich unten an, und Sie werden sehen, was wir meinen.

Starts für PC und Xbox ersetzt und sind ab dem ersten Tag im Game Pass enthalten.