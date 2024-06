Replaced sieht aus wie mein feuchter 16-Bit-Cyberpunk-Traum, braucht aber noch eine Leistungssteigerung

HQ

Ich bin immer für Retro-Sci-Fi-Action zu haben. Als Perfect Dark während des Xbox Games Showcase auf farbenfrohe Weise an meinem Deus Ex-Juckreiz kratzte, folgte Replaced mit der traditionelleren Interpretation des Genres, das neben The Ascent in den letzten Jahren nicht viele nennenswerte Bemühungen erhielt. Interessanterweise habe ich gerade drei Spiele erwähnt, die irgendwann Xbox-exklusiv sind oder waren. Ja, wir haben auch den würdigen Narita Boy und andere, aber für ein so beliebtes und fruchtbares Genre, vor allem nach Cyberpunk 2077 und der Rückkehr von Blade Runner, habe ich mehr erwartet und gehofft.

Ironischerweise hat Replaced aufgrund seines Titels bisher eine ziemlich dystopische Entwicklungsgeschichte hinter sich. Es wurde 2021 inmitten der Pandemie eingeführt und dann auf 2022, 2023 und 2024 verschoben, entweder aufgrund des Einmarsches Russlands in der Ukraine oder der Notwendigkeit weiterer Polituren, und schien nie "fast da" zu sein. Bis jetzt.

In Los Angeles und im Rahmen der Summer Game Fest Play Days (obwohl es von Microsoft organisiert wurde, wurde es nicht in Xbox-eigenen Räumen gehostet) saß ich eine halbe Stunde lang mit dem Spiel zusammen, die dedizierte Demo war gleichzeitig in drei Teile aufgeteilt: Prolog, Station und Kampf.

Seltsamerweise empfahl mir der Vertreter, die Demo von unten nach oben zu spielen, damit ich zuerst einen guten Eindruck von der Kampfmechanik bekam, dann eine Vorstellung von der Abenteuer-/RPG-Seite der Dinge und schließlich, wenn ich wollte, eine Textwand, die die Geschichte und die Geschichte darstellte.

Ich habe sie drei genossen, vor allem dank der stilvollen und sorgfältigen Herangehensweise an beide Kulissen, frischeren Konzepten und kleinen Details, aber bevor ich Ihnen mehr verrate, muss ich sagen, dass die Leistung noch nicht ganz da ist. Es war zeitweise bestenfalls träge, sowohl beim Drücken von Tasten im Kampf (und du willst wirklich keine Eingabeaufforderungen verpassen, sage ich dir) als auch beim Herumlaufen in der Umgebung für weniger ernsthafte Erkundungen.

Nun, es wird offiziell als "2,5D-Sci-Fi-Retro-futuristischer Action-Plattformer" beschrieben, aber für mich und von dem, was ich gespielt habe, fühlte es sich eher wie ein Action-Adventure an, das sich auf rhythmische Kämpfe und RPG-ähnliche Erkundung konzentriert, da ich während meiner Zeit mit dem Spiel keine Anzeichen von Jump'n'Run sah.

Die Kämpfe machen Spaß und erfrischen auf nostalgische Weise, weil sie auf Batman Arkhams Markenzeichen zurückgehen, aber aus einer Nebenperspektive. Du drückst X für einen leichten Angriff, A, um feindlichen Angriffen mit einer roten Markierung auszuweichen, Y, um feindliche Angriffe mit einer gelben Markierung zu kontern, die den Feind betäubt. Die Energie steigt bei erfolgreichen Angriffen und Kontern, sinkt bei Ausweichmanövern und Passivität. Wenn du volle Energie hast, kannst du mit RT einen Fernkampfschuss abfeuern, also musst du sehr vorsichtig mit dem Wann sein. Und wofür ist B? Nun, schon bald wirst du gepanzerten Feinden gegenüberstehen, die gegen jeden Angriff immun sind, es sei denn, du zerstörst ihren Körperschild mit einem schweren Angriff, indem du diesen Knopf drückst. Noch früher wirst du anfangen, das D-Pad nach unten zu drücken, um dich mit einem Medikit zu heilen, dessen Anzahl begrenzt ist.

Das Grundschema ist leicht zu erlernen, aber die Anzahl der Feinde und das zunehmende Tempo ihrer eingehenden Angriffe machten es schwieriger, es zu meistern. Und befriedigend. Es eskalierte allmählich zu etwas, das wie ein verrückter postapokalyptischer Kulttanz vor einem brennenden Altar aussah, mit Räumen, die innerhalb der 2D-Grenzen des Bildschirms schrumpften und Purzelbäumen auswichen, die mit Schlägen und Finishern verkettet waren, schneller und präziser von Minute zu Minute.

HQ

Eine nette Einführung in das Kampfsystem mit dem Verdacht, dass es ein paar Mal nicht ganz meine Schuld war, wenn ich die Aufforderungen verpasst habe. Dieses Gefühl wurde noch verstärkt, als man die Station erkundete, eine ansonsten wunderschön trostlose, rötliche Umgebung mit mehreren Ebenen, Räumen und vielen Leuten, mit denen man sich unterhalten konnte, um entweder Missionen, Teile oder Überlieferungen zu besprechen.

"Ein schiefgelaufener Atomtest hat in den letzten zwei Monaten Tausende von Amerikanern getötet"

REACH ist unser KI-Mann (aber was ist Project R.E.A.C.H?), er scheint es, ähem, Replaced gewesen zu sein, und man bekommt alle typischen Sci-Fi-Tropen auf einen Blick: der Megakonzern, der Städte und Leben regiert, der Typ, dem ein Bein fehlt und eine technische Operation braucht, das PDA-ähnliche Gerät, um deine aktuellen Missionen zu überprüfen, Besorgungen und Status (er heißt Wingman, in der besten retro-futuristischen Anspielung auf den Walkman) oder Susan, das Mädchen, das nur ungern mit dir spielt, es sei denn, du holst einen Gleichrichter für sie, um dann wiederum das Fernglas zu bekommen, das du gesucht hast.

Das Schreiben scheint gut und auf den Ton abgestimmt zu sein. Verzweigte Dialoge, bei denen jeder Knopf verschiedenen Antworten zugeordnet ist, sorgen für eine weitere abenteuerliche Note. In Phoenix City gibt es jede Menge Geheimnisse und Elend zu entdecken, und ich freue mich umso mehr darauf, REACH bei seiner persönlichen Aufgabe zu begleiten, solange das fertige Spiel das Gameplay abwechslungsreich, das Setting interessant und vor allem den technischen Aspekt solide genug hält, um die pixelige künstlerische Schönheit zu unterstützen.