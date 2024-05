Replaced ist immer noch auf dem Weg zu einer Veröffentlichung im Jahr 2024

HQ

Replaced wurde bereits 2021 angekündigt und erhielt sofort viel Aufmerksamkeit für sein spektakuläres Sci-Fi-Pixeldesign. Aber seit seiner Enthüllung haben wir außer Verzögerungen kaum ein Lebenszeichen von ihm gesehen (es ist ein belarussisch-ukrainischer Entwickler und Russlands Krieg hat offensichtlich einen Strich durch die Rechnung gemacht), aber letztes Jahr wurde bestätigt, dass es 2024 erscheinen wird.

Und... Es sieht so aus, als würde es das tun. Als der Publisher Thunderful gestern seinen neuesten Finanzbericht vorstellte, gab er das Veröffentlichungsfenster von Replaced als zweite Hälfte des Jahres 2024 an. Es scheint also wahrscheinlich, dass wir bald einige Lebenszeichen sehen werden, möglicherweise schon beim Summer Games Fest oder beim Xbox Games Showcase im Juni.

Replaced erscheint für PC und Xbox und ist vom ersten Tag an im Game Pass enthalten.