Racing Dreams: Sturz mit einem Valkyrie AMR auf der Nordschleife 2025

HQ

Sicher, die Unterschiede sind wirklich nicht so groß und dass das Automobilista 2 Studio 10 $ für eine aktualisierte 2025er Version des Nordschleife verlangt, kann als reine Gier angesehen werden, aber Tatsache ist, dass sich die Lizenzkosten für den Track selbst heute auf 100.000 £ (einmalige Kosten) belaufen und wenn man bedenkt, wie extrem gut diese Version gemacht ist, Wir hier bei Gamereactor glauben, dass das Jahr 2025 Nürburgring Nordschleife jeden Cent in diesem fantastischen Spiel wert ist.

Im Video unten fahre ich mein neues Lieblingsauto, Aston Martin Valkyrie AMR, in einem überfüllten Online-Rennen um die Schleife und schaffe es natürlich, das Auto kurz vor der Ziellinie in der Kurve zu crashen.

Das 6DOF Full Motion Racing Rig von Gamereactor besteht aus einem SR3-System des schwedischen Simrig, das auf einem X1-Pro Cockpit von Simlab montiert und dann auf einer Traction Plus Plattform von Next Level Racing platziert wird. Dieser wird von einem HP Omen 45L mit Intel Core Ultra9 und Nvidia RTX 5090 angetrieben, und als Monitor verwenden wir drei LG CX 55" OLED-Fernseher. Der Radstand besteht aus einem Fanatec DD2 mit einem Podium M4 GT Lenkrad, einem Fanatec Podium Monte Carlo Rally + Podium Button Module und Heusinkvelds Ultimate Plus Pedalen.

Racing Dreams ist eine Reihe von Videoclips und Artikeln, in denen der schwedische Chefredakteur Petter Hegevall sein leidenschaftliches Interesse an Simulationsrennen teilt.

Video unten: