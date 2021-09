Rennt in Aeon Drive noch heute blitzschnell durch Neo-Barcelona

Der 2D-Plattformer Aeon Drive ist ab sofort erhältlich und er bietet euch auf allen wichtigen Plattformen die Möglichkeit, eure einzigartigen Speedrun-Fähigkeiten in vollem Umfang zum Ausdruck zu bringen. Das Game versetzt die Spieler in die Rolle der Heldin Jackelyne, dieim Affenzahn durch die futuristische Stadt Neo-Barcelona rennt und verschiedene Antriebskerne sammelt, um ihr Raumschiff zu reparieren. Diese Aufgabe nimmt sie auf sich, um die Stadt zu retten. Jackelyne hat ein mächtiges Schwert, einen Teleportationsdolch und ein paar hilfreiche Zeitfähigkeiten zur Hand, um in Rekordzeit durch die Cyberpunk-Metropole zu springen.

Den Story-Modus könnt ihr alleine oder mit bis zu vier Spielern lokal spielen (eine Online-Variante wird zu einem späteren Zeitpunkt kostenlos via Patch nachgereicht). Es gibt außerdem einen kompetitiven Modus für Kopf-an-Kopf-Rennen mit euren Freunden. Aeon Drive unterstützt natürlich auch globale Bestenlisten, sowie die Integration von Social-Media-Diensten, wie Discord und Twitter, damit sich die besten Raser der Stadt gegenseitig herausfordern können.

Die Entwickler 2Awesome und der Publisher Critical Reflex veranstalten zum Launch ein Turnier, um den schnellsten Flitzer zu ermitteln. Spieler können eine kostenlose Demo des Spiels herunterladen, um gegen bekannte Influencer aus der Speedrun-Szene anzutreten. Veteranen wie Distortion2, SpikeVegeta und Squillakilla sind dabei und morgen Abend findet das Finale statt. Ihr könnt das große Event natürlich direkt hier auf Gamereactor begleiten. Schaut dazu einfach morgen, am 1. Oktober, um 19:00 Uhr auf der GR-Live-Homepage vorbei. Einen generellen Eindruck von Aeon Drive findet ihr unten im Video: