Rennsport erscheint am 13. November für PC, PS5 und Xbox

HQ

Am 16. Dezember 2024 hat German Competition Company die Beta-Version des Sim-Racing-Titels Rennsport veröffentlicht. Seitdem haben sie hart daran gearbeitet, ein Erlebnis zusammenzustellen, das mit Giganten wie iRacing, Assetto Corsa und Le Mans Ultimate mithalten kann.

Jetzt kündigt der Publisher Nacon an, dass das Spiel am 13. November veröffentlicht wird (1.0) und dann gleichzeitig für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S. Gamereactor wird es dann natürlich überprüfen. Wenn man bedenkt, dass die alten Project Cars/GTR2 Entwickler Straight 4 Studios Project Motor Racing am 25. desselben Monats veröffentlichen werden, können wir den sim-racing-reichsten Herbst aller Zeiten erwarten.

"Rennsport ist die Zukunft der Rennsimulation, des Wettbewerbs und der digitalen Autokultur. Erlebe den Nervenkitzel des Fahrens von Hochleistungs-Rennwagen auf lasergescannten Strecken aus der ganzen Welt und atemberaubenden Straßen, die sich die Community ausgedacht hat. Rennsport ist der Spielplatz, auf den Auto-Enthusiasten gewartet haben. Es handelt sich um eine fotorealistische Rennsimulation, die Multiplayer-Wettbewerb auf höchstem Niveau bietet. Es ist der Ort, an dem Gamer, Fahrer, Profisportler, Modder und Autoenthusiasten zusammenkommen, um zu fahren, zu leben und ihre Leidenschaft für den Rennsport und besondere Autos zu teilen."