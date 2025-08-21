Rennsport Absage des Free-to-Play-Modells, neue Spielpreise bekannt gegeben

HQ

Der deutsche Simracing-Anwärter Rennsport wird im November in der Version 1.0 erscheinen, wie es scheint, und kaufen Sie diese Zeit. Competition Company und der Assting-Entwickler Teyon werden ihr Spiel sowohl für Konsolen als auch für PC veröffentlichen. Im Moment ist Rennsport kostenlos über den Epix Game Store und Steam spielbar und im letzten Jahr hat der Entwickler eine Menge über "Founders Pack" und ihr Wirtschaftsmodell im Spiel gesprochen - was ehrlich gesagt bestenfalls verwirrend und verwirrend war. Competition Company hat im Laufe des Vormittags angekündigt, dass sie das Free-to-Play-Modell aufgeben und zu einem regulären Preismodell übergehen werden, bei dem das Basisspiel 69,99 € kostet und 18 Autos und 13 Strecken enthält. Wenn Sie mehr Autos und Strecken als das wollen, müssen Sie sie Auto für Auto bezahlen.

Rennsport Entwickler beim Übergang:

"Diejenigen, die Rennsport Founder's Packs auf dem PC gekauft haben, werden nicht leer ausgehen, denn Gold- und Platin-Unterstützer erhalten eine kostenlose Standard Edition des Spiels. Diamond-Unterstützer erhalten eine Deluxe Edition des Spiels."