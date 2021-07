Rennspiel The Crew 2 vom 8. bis 12. Juli gratis

Wer Lust auf ein Open-World-Rennspiel hat, sollte sich den 8. bis 12. Juli im Kalender markieren. Innerhalb dieses Zeitraums könnt Ihr das Sequel zu The Crew kostenlos auf dem PC (Epic Games Store, Steam, Ubisoft Store), Stadia, PS4 und PS5 spielen.

Die Gratis-Aktion verschafft Zugang zum kompletten Spiel, inklusive dem Update "Season 3 Episode 1: US Speed Tour East", das am 7. Juli erscheint. Zudem vermeldet die Pressemitteilung: "Bis zum 23. Juli ist The Crew 2 auf bestimmten Plattformen um 80 Prozent reduziert."