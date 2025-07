Renner über Hawkeye-Rückkehr: "Ich bin mehr als 150% von dem, was ich war"

Jeremy Renner scheint mehr als bereit zu sein, die Schleife und die Strumpfhose wieder anzuziehen. In einem kürzlichen Interview mit Empire sprach der Marvel-Star offen über die Möglichkeit einer zweiten Staffel von Hawkeye - etwas, das er zuvor abgelehnt haben wollte, nachdem Disney angeblich versucht hatte, ihn mit der Hälfte des Gehalts zu unterdrücken. Aber jetzt klingt es so, als hätte der Dialog zwischen Renner und dem Studio eine viel positivere Wendung genommen.

Renner erholt sich immer noch von dem schrecklichen Schneepflugunfall, der ihn vor zwei Jahren fast das Leben gekostet hätte. Aber laut ihm ist er in der besten Form seines Lebens. Im Gespräch mit Empire sagte Renner:

"Ich bin mir sicher, dass wir am Ende Staffel 2 machen und andere Dinge machen werden. Und ich mache das gerne. Mein Körper bereitet sich auf so etwas vor. Ich weiß nicht, ob mich irgendjemand in Strumpfhosen sehen will, aber mein Körper wird in der Strumpfhose gut aussehen. Ich bin mehr als 150 Prozent von dem, was ich vor dem Vorfall war."

Ob das bedeutet, dass Marvel und Renner endlich wieder in Ordnung kommen, bleibt abzuwarten - aber alle Zeichen deuten auf ein Comeback hin.