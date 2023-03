Renfield ist eine direkte Fortsetzung des Dracula-Films von 1931

HQ

Für viele Fans fühlt es sich wie eine Ewigkeit an, ein paar Jahre auf eine Fortsetzung eines Films zu warten, aber das ist nichts im Vergleich zu dem, was Fans von Tod Brownings Dracula ertragen mussten. Dieser Film debütierte 1931, und da er sich langsam seinem 100-jährigen Jubiläum nähert, hat Chris McKay enthüllt, dass die kommende Komödie Renfield tatsächlich eine Fortsetzung des Films sein wird.

Im Gespräch mit ' Collider' sagte McKay: "Ich habe dem Marketing immer wieder gesagt, dass es das ist, was wir sagen sollten, dass [Renfield] die einzige direkte Fortsetzung ist. Ich denke, man könnte argumentieren, dass "Draculas Tochter" eine Fortsetzung ist, weil die Eröffnungsszene die Nachwirkungen des Tod Browning-Films ist, aber Bela Lugosi ist nicht dabei, es ist eine ganz andere Reihe von Charakteren. Und es ist ein großartiger Film, es ist wild, wenn man ihn nicht gesehen hat. Ich fand den Film großartig. Aber für mich ist dies die einzige wirkliche direkte Fortsetzung mit dem Dracula und dem Renfield dieses Films."

Wenn Sie also darauf gewartet haben, wie die Geschichte in der Filmreihe von 1931 weitergeht, dann ist dies zumindest eine gute Nachricht. Wann Sie Renfield in den Kinos sehen können, ist der Film am 14. April.