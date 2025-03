Renee Zellweger schließt sich der Besetzung von Only Murders in the Building für Staffel 5 an

HQ

Nach vier starken Staffeln wird Only Murders in the Building auch für eine fünfte Staffel zurückkehren, eine Reihe von Episoden, die sich derzeit in Produktion befinden und in denen Martin Short, Steve Martin und Selena Gomez wieder zusammenarbeiten werden.

In der nächsten Staffel, die, wenn man nach den vergangenen Staffeln geht, noch in diesem Jahr debütieren sollte, werden einige große Namen in der Besetzung zu sehen sein, darunter Christoph Waltz, Tea Leoni und Keegan-Michael Key, und jetzt wurde ein weiterer großer Star für die Crew bestätigt.

Es ist Bridget Jones selbst, Renee Zellweger, die in der fünften Staffel von Only Murders in the Building eine Figur spielt, von der wir im Moment absolut nichts wissen. Die Besetzung wurde gestern während der großen Casting-Ankündigung von Marvel für Avengers: Doomsday bestätigt, als die folgende Enthüllung vorgestellt wurde.

Freust du dich auf die Rückkehr von Only Murders in the Building und wen würdest du gerne sonst noch in der Serie sehen?