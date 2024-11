Renée Zellweger, Hugh Grant und Colin Firth arbeiten für Bridget Jones: Mad About the Boy zusammen

Nachdem der zweite Bridget Jones-Film in den frühen 2000er Jahren debütierte, kurz nach dem ersten, mussten wir etwa ein Jahrzehnt warten, bis der dritte kam. Das Warten zwischen dem dritten und dem vierten war ähnlich lang, da wir Renée Zellweger, Colin Firth und Hugh Grant im Jahr 2025 wieder zusammen sehen werden, was Bridget Jones: Mad About the Boy genannt wird.

Dieser Einstieg in die Rom-Com-Serie setzt Jahre nach der dritten ein und zeigt, wie Bridget ein Leben lebt, nachdem Firths Mark während einer humanitären Mission im Sudan getötet wurde. Jetzt ist sie Witwe mit zwei kleinen Kindern und findet sich bald in einer weiteren Dreiecksbeziehung (wie macht sie das!) mit Chiwetel Ejiofors Wissenschaftslehrer und einem verträumten jungen Mann, gespielt von Leo Woodall, wieder.

Bridget Jones: Mad About the Boy wird auch eine Reihe anderer großer Namen mitspielen, darunter Emma Thompson, Isla Fisher, Jim Broadbent und wie erwartet wird auch Grants Daniel eine urkomische Rolle spielen.

Schauen Sie sich den Trailer für den Film unten an, bevor er ab dem 13. Februar in die Kinos in Großbritannien und verschiedenen anderen Märkten kommt, während er auch auf Peacock für US-Zuschauer gestreamt wird.