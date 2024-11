Renault zeigt sein dekarbonisiertes Elektrofahrzeug, das als Emblem bekannt ist

HQ

Da die Umstellung auf die Elektrifizierung von Autos weiter zunimmt und wächst, ist eine der nächsten ernsthaften Initiativen, die für den Automobilsektor untersucht werden muss, die Reduzierung des CO2-Fußabdrucks und der Treibhausgasemissionen. Während vor allem Renault plant, in Europa bis 2040 und weltweit bis 2050 klimaneutral zu sein, hat das Unternehmen nun einen breiteren Blick auf ein Modell geworfen, das zeigt, wie diese Zukunft erreicht werden kann.

Bei der Präsentation auf der Mondial de l'Auto 2024 lüftete Renault den Vorhang für das Embleme, ein Auto, das als dekarbonisiert beschrieben wird. Das bedeutet, dass das Modell von Anfang an mit einem großen Fokus auf begrenzte Treibhausgasemissionen und einen geringen CO2-Fußabdruck gebaut wurde, was bedeutet, dass es über seinen Lebenszyklus 90 % Leff-Treibhausgase ausstößt als jedes andere heute produzierte gleichwertige Fahrzeug.

Renault gibt an, dass das Auto einen um 70 % reduzierten CO2-Fußabdruck hat, zu 50 % aus recycelten Materialien besteht, wobei fast jedes verwendete Material am Ende seiner Nutzung in der Embleme weiter recycelt werden kann, was einer Recyclingfähigkeit von 90 % entspricht. Er verfügt sogar über eine kohlenstoffarme Batterie, die aus strategisch recycelten Materialien neue Batterien herstellt, und einen 160 kW starken Elektromotor, der eine Reichweite von "mehreren hundert Kilometern" verspricht.

Obwohl all dies sehr vielversprechend klingt, sollte man sagen, dass der Embleme noch ein Konzeptfahrzeug ist, so dass wir nicht erwarten sollten, ihn in absehbarer Zeit auf der Straße zu sehen. Dennoch gibt es Ihnen definitiv den Glauben an eine viel umweltfreundlichere automobile Zukunft.

