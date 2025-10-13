Renault visar upp 5 Turbo 3E på Korsika

HQ

Rallye in den frühen 80er Jahren auf Korsika, in einem Renault 5 Turbo... Das waren die Zeiten. Wunderbares Auto. Wunderbarer Ort. Wunderbare Ära in einem der beliebtesten Motorsports aller Zeiten. Angesichts der Tatsache, dass der französische Autoriese hart daran arbeitet, mit der Produktion des kommenden 5 Turbo 3E zu beginnen, sind sie damit nach Korsika gefahren und haben einige bewegte Bilder von den Strecken aufgenommen, die während der historischen Rallye Tour de Corse gefahren wurden. Der Renault 5 Turbo 3E wird 555 PS beherbergen, 1450 Kilogramm wiegen, rein elektrisch angetrieben werden und im Frühjahr 2027 auf den Markt kommen.

"Der Renault 5 Turbo 3E, "Mini-Supersportwagen" und modernes elektrisches Reboot des legendären Renault 5 Turbo und Turbo 2, hat bei der historischen Rallye Tour de Corse seine ersten Läufe absolviert. Das Debüt fand vor dem Wettbewerb statt und endete am 11. Oktober, der in diesem Jahr das 40-jährige Jubiläum des Sieges von Jean Ragnotti am Steuer einer Maxi 5 Turbo im Jahr 1985 feiert. Bei diesem öffentlichen Debüt absolvierten zwei fortschrittliche Prototypen des Renault 5 Turbo 3E Runs und Drifts in Calvi und auf den Strecken der legendären Wertungsprüfungen: Notre Dame de la Serra und Montegrosso. Das Publikum konnte sich von der Leistung und Agilität dieses einzigartigen Elektro-Sportwagens mit 555 PS überzeugen, der von Renault-Fahrerbotschafter Julien Saunier gefahren wurde. Julien nimmt an der historischen Tour de Corse am Steuer eines Maxi 5 Turbo in den ikonischen Farben von Jean Ragnotti teil, der 1985 mit demselben Auto die Tour de Corse gewann. Der Renault 5 Turbo 3E zum Preis von 160.000 Euro* kann ab sofort reserviert werden und bietet Kunden die Möglichkeit, eines der 1.980 verfügbaren Fahrzeuge zu kaufen, sobald die Bestellungen geöffnet sind."

