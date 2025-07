Renault verzichtet bei seiner gesamten Fahrzeugpalette komplett auf Leder

HQ

Renault hat sich für eine recht umweltfreundliche Entscheidung für seine kommende Fahrzeugpalette entschieden. Der französische Automobilriese hat angekündigt, dass er bis Ende 2025 Leder vollständig aus seinem Autoproduktionsprozess verbannen wird, was bedeutet, dass alle neuen Autos, die im Jahr 2026 und darüber hinaus hergestellt werden, nicht mehr mit dem Stoff ausgestattet sein werden.

Dies wurde in einem Blogbeitrag von PETA bestätigt, in dem es heißt: "Wahrer Luxus ist frei von Grausamkeit, und Renault versteht das. Durch die Weigerung, mit Leder zu arbeiten, trägt Renault dazu bei, Tierleben zu retten, die Umweltbelastung zu verringern und zu beweisen, dass Mitgefühl und Innovation Hand in Hand gehen."

Renault hat sich noch nicht zu dieser Änderung geäußert, aber es war ein Schritt, der lange auf sich warten ließ, da Renault in vielen seiner Modelle schon seit einiger Zeit keine Lederausstattung mehr anbietet, meist nur in einer Handvoll Überseemärkte. Vielmehr hat man sich in jüngster Zeit darauf konzentriert, vegan-freundliche Innenräume aus recycelten Plastikabfällen und Textilien anzubieten, was PETA sogar kurz kommentiert.

"Abgesehen von der Grausamkeit, die damit verbunden ist, ist Leder sehr umweltschädlich. Aufgrund der dickeren Häute haben nicht-vegane Autoinnenräume tendenziell eine noch schlechtere Umweltbelastung als Modeartikel aus Tierhäuten."

