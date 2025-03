Renault stellt seinen ersten "elektrischen Mini-Supersportwagen" vor

HQ

Renault hat eine große Rückkehr des beliebten Hot Fließheck-Modells Renault 5 Turbo angekündigt, alles als Teil eines neuen Modells, das ein vollelektrisches Pendant ist. Er ist als Renault 5 Turbo 3E bekannt und es ist auch ein Auto, das der französische Automobiltitan als seinen ersten "elektrischen Mini-Supersportwagen" betrachtet.

Das Auto basiert auf einer neuen Plattform, die für die Hinterradarchitektur konzipiert ist, mit einem zweitürigen, zweisitzigen Design. Er wird von einer 70-kWh-Batterie und einem Antriebsstrang angetrieben, der über seine beiden 200-kW-Motoren 540 PS leisten kann, was ausreicht, um " Supersportwagen-Standards" zu spiegeln, indem er eine Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in weniger als 3,5 Sekunden erreicht und gleichzeitig eine Reichweite von über 400 km besitzt. Es unterstützt die Schnellladetechnologie, die es ermöglicht, den Akku in weniger als 15 Minuten von 15 auf 80 % aufzuladen, und verfügt über mehrere Fahrmodi, die es dem Fahrer ermöglichen, zwischen Snow, Regular, Sport und Race zu wechseln.

Im Inneren befindet sich ein 10,1-Zoll- und ein 10,25-Zoll-Display, das mit intelligenten Diensten gekoppelt werden kann, um Google Maps und dergleichen zu nutzen. Es wird eine Reihe von Anpassungsoptionen für interessierte Käufer bieten, und obwohl das Auto erst 2027 ein Serienmodell haben wird, werden rund 2.000 Modelle im Voraus hergestellt, damit eine Handvoll glücklicher Käufer sie abholen können. Der Haken ist, dass die Renault 5 Turbo 3E nicht billig sein wird, da die Modelle voraussichtlich rund 100.000 Pfund einspielen werden.

