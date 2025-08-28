Renault enthüllt auf der IAA Mobility 2025 im September ein neues Clio-Modell

HQ

Renault hat bestätigt, dass es im September an der IAA Mobility 2025 in München, Deutschland, teilnehmen wird, und zwar im Rahmen eines Auftritts, bei dem einige aktuelle und kommende Modelle vorgestellt und sogar ein brandneues Clio Auto der Welt vorgestellt werden.

Am 8. September wird Renault die Clio als Teil der Show enthüllen, bevor die Teilnehmer in der Woche, in der IAA Mobility stattfindet, das Auto persönlich sehen können, und zwar alles im Open Space Teil der Konferenz.

Wir erfahren nichts weiter über dieses Auto, außer dass es die sechste Generation des Modells Clio sein wird und dass es in der ersten Hälfte des Jahres 2025 das Format weiterentwickeln wird, das es zum meistverkauften Auto Europas gemacht hat.

Renault

Werbung: