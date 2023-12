Renaissance: Ein Film von Beyoncé verhindert den Amoklauf von Godzilla Minus One an der Spitze der US-Kinokassen

HQ

"Renaissance: A Film by Beyoncé" dürfte nach "Taylor Swift: The Eras Tour" der zweite Konzertfilm sein, der die US-Kinokassen anführt. An seinem Eröffnungstag am Freitag spielte der Film 11,8 Millionen US-Dollar in 2.539 Kinos im ganzen Land ein und wird am Wochenende voraussichtlich über 20 Millionen US-Dollar einspielen. Dies liegt hinter den beeindruckenden 39 Millionen US-Dollar, mit denen die Eras Tour am ersten Tag im Oktober eröffnet wurde.

Ein weiterer Neuzugang in dieser Woche war Godzilla Minus One, der 33. Film der langjährigen Reihe. Der Film, der die erste nordamerikanische Veröffentlichung von Toho International ist, spielte am Eröffnungstag 4,7 Millionen US-Dollar ein und wird voraussichtlich am Wochenende rund 15 Millionen US-Dollar einspielen. Diese Summe wird zu den 23 Millionen US-Dollar hinzukommen, die in seinem Heimatland verdient wurden.

Danke, Abwechslung.