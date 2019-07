Remothered: Tormented Fathers gruselt noch im Juli auf der Switch

Wir mochten Remothered: Tormented Fathers, als es Anfang letzten Jahres veröffentlicht wurde (nachzulesen in unserer Kritik). Das Spiel ist der Auftakt einer Trilogie, in der wir als Rosemary Reed das mysteriöse Verschwinden eines Mädchens namens Celeste untersuchen. Zur Nachforschung bricht Reed in ein scheinbar verlassenes Herrenhaus ein, in dem das Mädchen seinerzeit lebte, doch schnell stellt sich heraus, dass es einen düsteren Grund für das Verschwinden des Kindes gibt. Auch Rosemary wird zu diesem Zeitpunkt klar, dass sie in diesen dunklen Gängen nicht allein unterwegs ist... Wer das Spiel auf der Nintendo Switch nacherleben möchte, sollte sich den 26. Juli in seinem Kalender markieren. Den neuen Trailer zur Switch-Version findet ihr unten.

