Remothered: Broken Porcelain verbreitet keine Weihnachtsstimmung im neuen Trailer

Diese Woche haben wir neue Assets zu Remothered: Broken Porcelain bekommen, das nächste Horrorspiel des italienischen Entwicklers Darril Arts. Ein nicht sehr weihnachtlicher Trailer führt uns anlässlich der bevorstehenden Feiertage erneut in die gruselige Gaststätte der Familie Ashmann, in der nicht nur die Bewohner dunkle Geheimnisse haben... Es gibt einige Jumpscares, aber ansonsten sorgt vor allem die Lichtstimmung für Atmosphäre. Die Fortsetzung von Remothered: Tormented Fathers erscheint voraussichtlich im Sommer 2020 auf PC, Xbox One, PS4 und Nintendo Switch.

