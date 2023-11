Remnant und Remnant II haben ihren Weg in den Game Pass gefunden

HQ

Game Pass macht normalerweise gerne ein großes Lied und tanzt, wenn ein wichtiger Titel im Game Pass landet, aber aus irgendeinem Grund wurde die Hinzufügung von Remnant: From the Ashes und seiner Fortsetzung Remnant II ohne großes Tamtam zum Abonnementdienst hinzugefügt.

Im Moment kannst du dir die Spiele auf der Startseite der Game Pass-Website ansehen. Leider kannst du den Remnant II DLC The Awakened King nicht als Teil deines Game Pass-Abonnements abholen, aber die Standardversion des Spiels ist verfügbar.

Wenn du Remnant: From the Ashes oder seine Fortsetzung noch nicht ausprobiert hast, ist es jetzt vielleicht an der Zeit, einzusteigen. Während Remnant II es vielleicht nicht geschafft hat, angesichts der monströsen Menge an unglaublichen Veröffentlichungen des Jahres 2023 den Kopf oben zu halten, bleibt es ein sehr guter Shooter, der auf der Grundlage des Originals aufbaut. Schauen Sie sich unseren Testbericht an, wenn Sie mehr Überzeugungsarbeit benötigen.