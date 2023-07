Remnant II wird drei Grafikmodi für Konsolen haben

HQ

Wir wissen, dass sich viele Soulslike-Fans sehr auf Dienstag freuen, wenn Remnant II für PC, PlayStation 5 und Xbox Series S/X erscheint. Gestern haben wir über die PC-Anforderungen berichtet, die überraschend vernünftig waren, wenn man bedenkt, wie gut dieses Spiel aussieht, und heute hatten wir auch viel neues Gameplay zu teilen.

Jetzt haben Gunfire Games und Gearbox Publishing beschlossen, uns mitzuteilen, was die Konsolenversion in der Grafikabteilung zu bieten hat, und es stellt sich heraus, dass PlayStation 5 und Xbox Series X drei verschiedene Modi bieten. Qualität, ausgewogen (60 FPS) und Leistung (freigeschaltete Framerate). Leute, die auf Xbox Series S spielen, erhalten nur einen Modus, nämlich 1080p in 30 FPS mit aktiviertem VSync.

Legen Sie generell Wert auf die grafische Wiedergabetreue oder die Bildrate, oder variiert das von Spiel zu Spiel?