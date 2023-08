Remnant II wird bald Crossplay unterstützen

HQ

Während die Fortsetzung von Gunfire Games, Remnant II, einen ziemlich beeindruckenden Start hatte und das, was Remnant: From the Ashes jemals auf dem PC erreichen konnte, in den Schatten stellte, fehlte dem Spiel bei der Veröffentlichung das Crossplay. Glücklicherweise sieht es nicht so aus, als würde es das Feature immer verpassen, denn in einem Reddit-AMA verriet Game Director David Adams, dass Gunfire im Moment daran arbeitet, Crossplay auf Remnant II zu bringen.

Konkret erklärte Adams: "Ja, wir schauen uns das an. Es gibt Probleme mit den verschiedenen Plattformen und dem, was sie benötigen, um Crossplay zu ermöglichen, aber es wird aktiv daran gearbeitet."

Erwarten Sie im Wesentlichen, dass Remnant II eines Tages Crossplay unterstützen wird, aber wann genau dieser Tag sein wird, scheint es keinen Zeitplan zu geben, wann das Feature in der Fortsetzung debütieren wird.

Im weiteren Verlauf der AMA bestätigte Adams auch, dass weitere Archetypen als DLC geplant sind, dass die Tischtenniswaffe seine Lieblingswaffe ist und dass es "viele Pläne und Pläne für das Franchise" gibt, aber Gunfire konzentriert sich derzeit darauf, das aktuelle Spiel aufzubauen und zu straffen.