Remnant II Trailer ermöglicht es dir, einen Hund zu heilen, indem du ihn streichelst

HQ

Wir haben ein paar Mal einen Blick auf den Begleithund von Remnant II geworfen, seit die Fortsetzung von Remnant: From the Ashes bei den The Game Awards im Dezember angekündigt wurde, aber was kann der beste Freund des Menschen tatsächlich tun, wenn er gegen mörderische Monster antritt? Eine ganze Menge.

Gunfire Games hat uns einen neuen Trailer für Remnant II gegeben, der den Handler-Archetyp detailliert beschreibt, und es wird klar, dass der Hund eine äußerst wichtige Rolle dabei spielt. Unser vierbeiniger Freund wird kein leichtes Futter für unsere Feinde sein, da er in der Lage ist, ernsthaften Schaden anzurichten und ihre Aufmerksamkeit von Ihnen abzulenken. Nicht nur das, es wird auch versuchen, Sie und Ihre Teamkollegen wiederzubeleben, wenn Sie niedergeschlagen sind, und verschiedene Fähigkeiten zu verbessern, je nachdem, welche Slots Sie ausgewählt haben und welche Befehle Sie ihm geben. Klingt toll, oder? Dann ist es gut, dass wir seine Heilung beschleunigen, indem wir ihn streicheln und ihn wiederbeleben können, wenn er "getötet" wird.

Wie sieht der Handler für Sie aus und wie klingt er?