Remnant II Impressionen: Gunfire Games wird größer und besser

Einfach gesagt, ich habe mich in Remnant: From the Ashes verliebt. Gunfire Games' Action-Shooter hat mich mit seiner fesselnden Prämisse in seinen Bann gezogen und dann mein Interesse mit seinem spannenden Gameplay und der straffen Mechanik geweckt, so sehr, dass ich tatsächlich dabei geblieben bin und alle DLCs für das Spiel gespielt habe. Der Looter-Shooter-Stil und das zufällig generierte Leveldesign sorgten immer dafür, dass ich etwas zu tun hatte, und im Laufe der Jahre habe ich ziemlich viel Zeit in den Titel gesteckt. Unnötig zu erwähnen, dass ich sehr gespannt bin, wie die Fortsetzung Remnant II die interessante Formel verbessern wird, und auf der diesjährigen Summer Game Fest Play Days in Los Angeles habe ich einen Vorgeschmack darauf bekommen.

In einer kurzen 30-minütigen Hands-on-Session hatte ich die Möglichkeit, ein paar Welten zu erkunden und eine der verfügbaren Klassen zu testen (es wurden mehrere Archetypen angeboten, aber die kurze Hands-on-Zeit bedeutete, dass ich nur ein Gefühl für eine Klasse bekommen konnte). Obwohl sich jeder Klassentyp mit eigenständigen Fähigkeiten und Spielstilen wirklich anders spielt, habe ich mich für das entschieden, was oberflächlich betrachtet der einzigartigste Archetyp von allen zu sein scheint: die Handler. Diese Klasse spielt sich so ziemlich so, wie Remnant immer gespielt hat, außer dass diese Klasse einen Hundegefährten bietet, der damit beauftragt werden kann, Feinde anzugreifen, Feuer auf sich zu ziehen und sogar angeschlagene Verbündete und den Spieler wiederzubeleben. Unnötig zu erwähnen, dass diese Klasse für Solospieler bereits ein sicherer Gewinner ist, da sie eine enorme Menge an Überlebensfähigkeit bietet, ohne das Gameplay dramatisch zu beeinträchtigen.

In einem typischen Remnant-Sinne kann die Handler mit einer Reihe von Fähigkeiten und Vorteilen angepasst werden, die die Spielweise der Klasse geringfügig verbessern oder verändern, wobei dies auch für die anderen Klassentypen (Gunslinger und Challenger) gilt. Zugegeben, das ist nicht wirklich viel anders als die Art und Weise, wie sich Remnant: From the Ashes immer gespielt hat, aber aus dem, was ich in Remnant II gesehen habe, geht klar hervor, dass es dieses Mal mehr Optionen und Abwechslung in der Buildcrafting-Suite gibt, was kreativere Möglichkeiten bietet, einen Charakter zu entwerfen und zu bauen.

Da Remnant II immer noch Looter-Shooter-Elemente enthält, ist das Buildcrafting immer noch von größter Bedeutung, besonders wenn man die vielen verschiedenen Arten von Feinden bedenkt, denen du in dieser Fortsetzung gegenüberstehen wirst. Von neuen tödlichen Wildtieren bis hin zu empfindungsfähigeren Gefahren erhöht Remnant II die Bedrohungsstufe erheblich, was immer deutlicher wird, wenn Bosse und andere große Feinde auftauchen. Da ich die Chance hatte, Remnant II zusammen mit einem anderen Journalisten zu spielen, konnten wir zusammenarbeiten, um den Tod abzuwenden (mit Hilfe meines vierbeinigen Begleiters), aber wir starben trotzdem ein paar Mal während der Spielsitzung, was beweist, wie anspruchsvoll und spannend diese Fortsetzung manchmal sein kann.

Während Remnant II detaillierter und komplexer ist als Remnant: From the Ashes, wo es darauf ankommt, ist das Spiel in den meisten Zügen auch größer. Die Levels, die wieder prozedural generiert werden, bedeuten, dass du nie wieder die gleichen Gebiete erkunden wirst und größer und vollgepackt mit mehr Feinden, plünderbaren Behältern und Möglichkeiten bist. Es gibt sogar eine scheinbar breitere Auswahl an Biomen, die den Spieler in eine Höllenlandschaft und dann in einen fremden Wald und weiter führen. Und um das Ganze abzurunden, gibt es viele Nebenquests und Gründe, die man jenseits der ausgetretenen Pfade erkunden sollte, und das alles zusammen ergibt ein Spiel, das Gunfire eindeutig auf die Mängel des Originals eingegangen ist und sich verbessert hat, wo es darauf ankommt.

Aber das gleiche spannende Gameplay von Remnant ist immer noch allgegenwärtig. Die Herausforderung, das knallharte Feuergefecht, der lagerfeuerartige Stein Checkpoints und die fesselnden Bewegungssysteme wurden beibehalten, was bedeutet, dass Sie ein vertrautes, aber anspruchsvolleres und unterhaltsameres Erlebnis erhalten als das, was im Vorgänger geboten wurde. Und das alles bei verbesserten visuellen Elementen und einer Präsentation, die sich einer Fortsetzung würdig anfühlt. Wie der Name schon sagt, fühlt sich Remnant II wie eine 2.0-Version von Remnant: From the Ashes an.

Nach dem, was ich von Remnant II bei Summer Game Fest gesehen habe, hat es mich nicht mit vielen neuen Mechaniken und Gameplay-Elementen umgehauen, sondern versuchte, das, was das Original so beliebt machte, auf sinnvolle Weise zu verfeinern. Wenn dir Remnant: From the Ashes gefallen hat, wirst du dich in diesem Nachfolger wie zu Hause fühlen, und wenn du nie die Gelegenheit hattest, dieses brillante Original zu spielen, ist Remnant II der perfekte Ort, um die Serie zu beginnen, da es sich einfach zu einer besseren Version dieses Spiels entwickelt. Da dieses Spiel und Immortals of Aveum im Juli innerhalb von fünf Tagen veröffentlicht werden, bin ich mir nicht sicher, worauf ich mich zu diesem Zeitpunkt mehr freue.