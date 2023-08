Remnant II hat sich mehr als 1 Million Mal verkauft

HQ

Gestern schrieb Ben, dass Remnant II mehr als 100.000 gleichzeitige Spieler auf Steam hat, also schien es, als hätte sich die erwartete Remnant: From the Ashes-Fortsetzung von Gunfire am ersten Wochenende nach dem Start gut verkauft. Jetzt wissen wir, wie viel.

Die Publisher von Gearbox haben bekannt gegeben, dass Remnant II bereits mehr als 1 Million Exemplare verkauft hat. Remnant: From the Ashes brauchte mehr als zwei Monate, um diesen Meilenstein zu erreichen, also hat die großartige Fortsetzung einen viel besseren Start hingelegt. Hoffen wir, dass der Erfolg anhält und Gunfire bereit ist, das Spiel weiter zu aktualisieren, um diese Verkaufszahlen noch weiter zu steigern.