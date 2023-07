Remnant II hat die Steam-Spielerspitze von Remnant: From the Ashes bereits verdoppelt

HQ

Gunfire Games' Fortsetzung, Remnant II, hat einen sehr beeindruckenden Start hingelegt. Das Spiel hat bereits Hunderttausende von Fans angezogen, und allein auf Steam können wir Beweise dafür sehen und wie erfolgreich es im Vergleich zu Remnant: From the Ashes war.

SteamDB zeigt, dass Remnant II am Wochenende mit 110.856 gleichzeitigen Spielern seinen Höhepunkt erreichte, was mehr als doppelt so viel ist wie From the Ashes, das auf der Plattform mit 48.289 seinen Höhepunkt erreichte. Der Höhepunkt von Remnant II reicht aus, um das Spiel über Warhammer 40,000: Darktide, FIFA 22, Resident Evil Village, Battlefield 2042, Doom Eternal, The Witcher 3: Wild Hunt und mehr auf der Plattform, wenn man sich die Allzeitspitzen ansieht.

Es wird nicht erwähnt, wie gut die Fortsetzung auf Konsolen abgeschnitten hat, aber zweifellos ist Steam nur ein Einblick in ihren Erfolg auch anderswo.

Wenn du noch nicht die Gelegenheit hattest, Remnant II zu spielen, kannst du hier unsere Rezension des Spiels lesen, um weitere Gedanken und Meinungen zu dem bereits scheinbar erfolgreichen Projekt zu erhalten.