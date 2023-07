Remnant II Gameplay zeigt alles, was du wissen musst

HQ

Gearbox und Gunfire sind bereit, Remnant II am 25. Juli zu veröffentlichen, was bedeutet, dass wir weniger als eine Woche davon entfernt sind, zu sehen, ob die Fortsetzung von Remnant: From the Ashes die Erwartungen erfüllen kann. Es scheint, als hätten einige das vergessen oder einfach nicht gewusst, daher ist das heutige Video sehr praktisch.

Es erinnert uns nicht nur daran, dass Remnant II am Dienstag für PC, PS5 und Xbox Series erscheinen wird, sondern zeigt und erklärt auch so ziemlich alles, was Sie über das Spiel wissen müssen. Dazu gehören ein kleines bisschen Hintergrundgeschichte, die verschiedenen Archetypen (auch bekannt als Klassen), die vom ersten Tag an verfügbar sind, einige der neuen Feinde und Umgebungen, Anpassungsoptionen und vieles mehr. Wir haben Anfang dieser Woche auch die PC-Anforderungen erhalten, falls Sie sich darüber wundern.