Remnant II, Final Fantasy und No More Heroes sind die Schlagzeilen der PS Plus-Spiele im Juli

Nächste Woche ist es Mitte Juli, also hat Sony der Tradition gefolgt und die nächste Reihe von Spielen angekündigt, die diejenigen von uns ankündigen, die ein Abonnement für die höheren Stufen von PlayStation Plus haben, die sie im Rahmen unserer Mitgliedschaft erhalten werden. Es stellt sich heraus, dass am 16. Juli einige großartige hinzugefügt werden:

PS Plus Extra-Mitglieder erhalten:



Crisis Core: Final Fantasy VII - Wiedervereinigung



Tote Kunst



Mount & Blade II: Bannerlord



Keine Helden mehr 3



Pathfinder: Zorn der Gerechten



Überbleibsel II



Steil



Das Jackbox Party Pack 9



Travis Strikes Again: No More Heroes Complete Edition



PS Plus Premium-Abonnenten erhalten außerdem ein beliebtes PS VR2-Spiel und drei Klassiker:



Jeanne d'Arc



Job-Simulator



Beschwörer



Ratchet & Clank: Auf die Größe kommt es an



Es lohnt sich auch, daran zu denken, dass jeder, der PS Plus besitzt , Among Us, Borderlands 3 und NHL 24 auch weiterhin kostenlos zu seiner Bibliothek hinzufügen kann.

Was halten Sie von diesen Ergänzungen?