Remnant II: Der DLC "Der erwachte König" kann gespielt werden, ohne ihn zu besitzen

Letzte Woche berichteten wir über die Ankündigung des ersten großen DLCs von Remnant II, The Awakened King. Jetzt haben uns die Entwickler einige weitere Details darüber gegeben, wie wir auf diese kommenden Inhalte zugreifen können.

Auf Twitter/X wurden die Spieler darüber informiert, dass man den DLC nicht besitzen muss, um die Geschichte von Der erwachte König und seine Inhalte durchzuspielen. Du musst nur in einer Koop-Party mit jemandem sein, der das tut.

Nun, du wirst nicht in der Lage sein, die Waffen, die du in The Awakened King findest, aufzuheben und zu benutzen, wenn du den DLC nicht besitzt, aber wenn du etwas Geld sparen willst, ist dies ein solider Schachzug der Entwickler. Wenn die Spieler die Kosten in ihren Koop-Gruppen aufteilen können, spart das mit Sicherheit etwas Geld, und das geht nur auf Kosten einiger cooler neuer Waffen.

Remnant II: Der erwachte König erscheint am 14. November.