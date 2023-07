HQ

Seit Remnant: From the Ashes vor Jahren debütierte, bin ich ein großer Fan dieser Serie. Der Action-Adventure-Charakter, gepaart mit seltsamen und ungewöhnlichen Welten voller gruseliger und tödlicher Feinde, und eine tiefgreifende Buildcrafting-Suite sind alles Schlüsselelemente, die für mich die richtigen Kriterien erfüllen. Als ich also die Enthüllung von Remnant II bei The Game Awards sah, war ich sehr gespannt, was Entwickler Gunfire Games mit seinem Konzept für eine Fortsetzung auf Lager hatte.

Nachdem ich mich in den letzten Tagen Remnant II völlig hingegeben und den Titel die ganze Woche über religiös gespielt habe, bin ich zu dem Schluss gekommen, dass Remnant II einfach mehr Remnant ist, im Guten wie im Schlechten. Was ich damit meine, ist, dass es einerseits genau das ist, was die Leute von einer Fortsetzung erwarten. Größere, komplexere Welten, eine umfangreiche Sammlung neuer Gegnertypen, bessere Grafik und Grafik und eine kohärentere Geschichte. Auf der anderen Seite bleiben jedoch einige der Probleme, die diese Serie geplagt haben, bestehen, was bedeutet, dass Sie ein ziemlich rudimentäres und einschränkendes Buildcrafting-System erhalten, das mit einem Leveldesign kombiniert wird, bei dem es sehr leicht ist, sich zu verirren und den Überblick darüber zu verlieren, was die Geschichte versucht, erzählerisch zusammenzusetzen. Also, wie gesagt, wenn Sie Remnant: From the Ashes geliebt haben, gibt es hier viel, worauf Sie sich freuen können, aber wenn nicht, erwarten Sie keine massive Änderung oder Verbesserung der Formel. Aber lassen Sie uns darauf eingehen.

Lassen Sie uns zunächst über die Geschichte sprechen. Gunfire Games hat sich eine Scheibe von Diablo IV abgeschnitten. Natürlich nicht wörtlich, beide Spiele befinden sich am Ende des Tages seit Jahren in der Entwicklung. Was ich meine, ist, dass der Spieler jetzt eine zentralere Rolle in der Geschichte einnimmt, eine, in der man trotz des Fehlens eines richtigen Namens (man wird als Anomaly bezeichnet) eine sehr wichtige Rolle in der Erzählung spielt. Es bedeutet, dass man viel mehr in die Geschichte investiert, die Remnant II zu erzählen versucht, aber die Handlung steht immer noch vor den gleichen Problemen wie die von From the Ashes, da die erzählerischen Beats so ungewöhnlich und eigenartig sind, dass es ein wenig zu komplex wird, um sie die meiste Zeit im Auge zu behalten.

Glücklicherweise ist das Weltdesign wieder einmal erstklassig. Du wirst jeden Winkel auf der Jagd nach Ausrüstung, Ressourcen, Dungeons und Geheimnissen erkunden wollen. Egal, ob du dich in den fernen Dschungel von Yaesha oder in das Science-Fiction-Reich von N'Erud begibst, die Reiche sind unglaublich vielfältig und einzigartig, und jedes bringt seine eigenen Herausforderungen und Feinde mit sich, denen es sich stellen, die es zu verstehen und zu überwinden gilt. An dieser Front zeichnet sich Remnant II wieder einmal aus. Es wird dir nie an Herausforderung mangeln oder du wirst von den Gegnertypen gelangweilt sein, denn gerade als du anfängst, dich wohl zu fühlen, kriecht ein anderer Horror aus dem Holzwerk, um die Dinge aufzurütteln. Gunfire Games hat eindeutig ein Talent dafür, beunruhigende und furchteinflößende Gegnertypen zu entwerfen, und in Remnant II bekommen wir nur ein weiteres Beispiel dafür.

Apropos Feinde: Es wird dich freuen zu hören, dass Remnant II eine Fülle von Gegnern vom Typ Boss hat, von denen einige das Herzstück der Erzählung sind und andere, die einfach nur verfügbar sind, um sie zu finden und auf der Jagd nach besserer Beute und Ausrüstung zu bekämpfen. Es scheint, als hätte Gunfire dieses Mal mit seinem Boss-Design ein wenig die Finger gebeugt, da sich die Begegnungen abwechslungsreicher und komplexer anfühlen als in From the Ashes, und das alles zusätzlich zu einem größeren visuellen Spektakel mit umweltwirksameren Mechaniken, wie z. B. zerstörbaren Schlachtfeldern. Zu den interessantesten Bossen, denen ich in meiner bisherigen Zeit begegnet bin, gehören ein Feind vom Typ Jägerin, der auf einem großen Hund reitet, und sogar ein riesiger außerirdischer Schmetterling, der mich an Avatars Ikrans in Kombination mit Mothra denken ließ.

Das Gameplay und das Gunplay sind ebenfalls wieder hervorragend. Die Kämpfe fühlen sich flüssig und spannend an und sind so konzipiert, dass die Aufmerksamkeit des Spielers hauptsächlich darauf gerichtet ist, die Feinde zu erschießen und aufzuschlitzen, die seinen Weg kreuzen. Das Buildcrafting in Remnant II fühlt sich jedoch weniger überzeugend an als das, was From the Ashes angeboten hat. Um die Komplexität der Buildcrafting-Suite zu reduzieren, hat Gunfire im Wesentlichen Rüstungs- und Bekleidungsgegenstände so gut wie aus der Gleichung eliminiert. Sicher, Sie können neue Gegenstände in dieser Kategorie erhalten, und sie bieten geringfügige Änderungen, aber zum größten Teil erfolgt die wirkungsvolle Anpassung in Form der Waffen, der Eigenschaften und der neuen Iteration des Archetypensystems.

Für Waffen und Eigenschaften ist dies so ziemlich das Gleiche wie das, was From the Ashes angeboten hat. Du findest oder kaufst neue Waffen und kannst dann die im Spiel gefundenen Ressourcen verwenden, um sie zu verbessern. Du kannst auch Mutatoren erwerben und einsetzen, die jetzt einzigartige Vorteile bieten, wie z. B. Blutungseffekte bei Schüssen, und du kannst mit Modifikatoren herumspielen, die zusätzliche Fähigkeiten für jede Waffe bieten. Gemäß den Eigenschaften ist dies Remnants Interpretation eines Perks-Systems, bei dem du Eigenschaftspunkte ausgibst, um bestimmte Attribute dauerhaft zu verbessern, z. B. die Gesamtgesundheit, die Ausweichreichweite und die Abklingzeiten von Fähigkeiten. Es ist ein System, das bereits funktioniert hat, und es wurde nicht viel getan, um dies zu ändern.

Was die Archetypen betrifft, so wird es hier ein wenig funky. In Remnant II wählst du zu Beginn des Spiels einen Klassentyp aus, der definiert, wie dein Charakter spielt. Möchten Sie ganz nah dran sein? Wenn ja, ist der Tanky Challenger genau das Richtige für dich. Ziehst du es vor, dich aus der Ferne durch Feinde zu schießen? Versuchen Sie es mit Gunslinger. Willst du einen Begleiter für die Reise? Die Handler und ihr treuer Hundeverbündeter sind die Klasse, die man wählen sollte. Jeder Archetyp hat seinen eigenen Spielstil und seine eigenen Fähigkeiten und eröffnet sogar den Zugang zu seinen eigenen Spezialeigenschaften, die durch das Sammeln von Erfahrung verbessert werden können.

Der Haken an der Sache ist, dass nur zwei Archetypen gleichzeitig aktiv sein können, wobei dein primärer Archetyp den größten Einfluss darauf hat, wie sich deine Klasse spielt. Ebenso erhältst du nicht nur Zugriff auf den Rest der Archetypen, nachdem du deinen ersten ausgewählt hast, nein, du musst im gesamten Spiel Gegenstände finden und sie verbessern, um einen sekundären Klassentyp erwerben und verwenden zu können. Dieses System ist sehr einfach zu verstehen und es funktioniert, aber ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, dass es ein wenig vom Spaß am Buildcrafting zugunsten eines rudimentäreren Systems verloren hat, was meiner Meinung nach ein bisschen gegen die Grundprinzipien eines Remnant-Spiels verstößt.

Auch wenn ich von Remnant IIs Buildcrafting- und Fortschrittssuiten nicht besonders umgehauen bin, lässt sich der Nervenkitzel und der Spaß, den diese Fortsetzung bietet, nicht leugnen. Ob allein oder mit Freunden, Remnant II ist von Anfang an ein Riesenspaß und ist, wie From the Ashes, von Grund auf so konzipiert, dass es einen hohen Wiederspielwert bietet. Gunfire Games hat dafür gesorgt, dass dies genau der Fall ist, und sei es, dass du härtere Schwierigkeitsgrade ausprobierst oder einfach nur zum Adventure Mode wechselst, um Bosse frei zu erkunden und nach Ressourcen und Ausrüstung zu jagen, es gibt viele Möglichkeiten, diese Fortsetzung zu genießen.

Und genau das ist der Grund, warum ich Remnant II als mehr Remnant betrachte, im Guten wie im Schlechten. Es ist immer noch eine sehr fesselnde Serie mit straffem und fesselndem Gameplay, aber es ist nicht zu leugnen, dass sie auch ihre Knicke hat. Es ist auffälliger, hübscher, hat jede Menge Tiefe, und wenn Ihnen das erste Spiel gefallen hat, werden Sie auch mit diesem Nachfolger viel Spaß haben.