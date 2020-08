Remnant: From the Ashes - Subject 2923

You're watching Werben

Für einen Titel, der weithin als Geheimtipp angesehen wird, hat es Remnant: From the Ashes weit gebracht. Das von Gunfire Games entwickelte Actionspiel ist jetzt wieder zurück, um seinen Fans Lebewohl zu sagen. Es ist an der Zeit für eine letzte gemeinsame Reise durch die völlig seltsamen und manchmal auch etwas erschreckenden Welten des Spiels. Glücklicherweise inszeniert Subject 2923 seinen Abschied ebenso packend wie lustig.

Nach den Ereignissen der Haupthandlung sucht die Menschheit nach einem Weg, um die Wurzeln des Saat-Baums ein für alle Mal zu vernichten. An der Spitze steht wie immer unser zurückhaltender, aber ziemlich gefährlicher Überlebender, der Ward Prime aufsuchen soll - den Ort, an dem die Invasion der tödlichen Wurzel begann. Nachdem wir einige alarmierende Erkenntnisse über die Kraftquelle der Wurzel aufdecken, müssen wir eine sagenumwobene Person finden, die angeblich die Kraft besitzt, um sich gegen dieses Übel zu wehren.

Ähnlich wie beim Rest von Remnant: From the Ashes sind die neuen Standorte in Subject 2923 sehr tödlich. Ward Prime ist zwar kein feindliches Nest mit hohem Gegneraufkommen, es bietet jedoch einen neuen Feindtypen, den ihr nicht kleinkriegen werdet. Diese Kreaturen sind unglaublich aggressiv, wenn ihr sie provoziert. Reisum hingegen ist übersät mit riesigen Rattenkreaturen, die nur darauf aus sind, uns in ein frühes Grab zu schubsen. Doch egal, ob ihr auf den eisigen Seen von Reisum unterwegs seid oder auf den umliegenden Feldern außerhalb von Ward Prime, auch Subject 2923 wird nicht zögern, euch in schwierigen Kämpfen herauszufordern. Diesen Spielstil haben Fans von Remnant: From the Ashes ja bereits seit dem Start geliebt.

Die Gebiete von Subject 2923 reichen von den einsamen Hallen Ward Primes bis hin zu frostigen Gletschern und den Wäldern des alten Reiches Reisum.

Natürlich begnügt sich das DLC nicht nur mit normalen Feinden, denn Subject 2923 enthält eine ganze Reihe neuer Bosskämpfe. Während meines Spieldurchgangs war die einzige Begegnung, die meine ganze Aufmerksamkeit erforderte (und die mich trotzdem länger beschäftigte), das Duell gegen Brudvaak und Vargr. Stellt euch eine große Ratte mit einem Kettenspeer vor, die auf einem Nacktmull reitet, dann habt ihr eine gute Idee von diesem Duo. Manchmal griff das Paar gemeinsam an, doch nicht immer waren ihre individuellen Angriffe aufeinander abgestimmt.

Wie gewohnt lassen reguläre Feinde Ressourcen und Beute zurück, die wiederkehrende Spieler bereits kennen werden. Die neuen Bosse bringen einzigartige Gegenstände mit sich, die zu speziellen Waffen, Gegenständen oder Fähigkeiten verarbeitet werden können. Nachdem ich die beiden Nagetiere eliminiert habe konnte ich meine Siegertrophäe in eine neue Nahkampfwaffe verwandeln, die dem charakteristischen Kettenspeer ähnelt, den Brudvaak bei sich trug. Subject 2923 ändert zwar nicht viel an der Art und Weise, wie Spielfortschritt in Remnant: From the Ashes erzielt wird, doch es bietet uns viel mehr Möglichkeiten, die für Upgrades erforderlichen Materialien zu erwerben, wodurch wir unseren Überlebenden nach Belieben verbessern können.

Neben der weitergesponnenen Handlung bietet Subject 2923 einige zusätzliche Aktivitäten, allem voran Nebenmissionen, bei denen man bestimmten NPC-Figuren helfen soll. Zum Beispiel traf ich eine freundliche Rattenmutter, die Hilfe brauchte, um eines ihrer gestohlenen Babys zu finden. Darüber hinaus gibt es viel zu entdecken, insbesondere in der Umgebung von Ward Prime. Die Lore bietet Einblicke und Antworten auf die Ursprünge der Wurzel oder wer genau aufpasst, kann dadurch sogar Hinweise gewinnen, um an neue, einzigartige Beute zu gelangen. Das Hauptproblem bei Subject 2923 ist leider, dass es nicht von der etablierten Formel abweicht. Wenn ihr also kein Fan von Min-Maxing eures Equipments seid, dann werdet ihr euch hier vielleicht langweilen.

Persönlich mag ich die Konzeption von Remnant: From the Ashes mit seinen zufälligen Welten und der Beute. Wer nicht so viel Gefallen daran hat, ein bestimmtes Ausrüstungsstück immer und immer wieder im gleich aussehenden Gebiet mit den gleichen, vorherbestimmten Begegnungen zu durchsuchen, der wird in diesem Add-On aber wahrscheinlich wirklich nicht glücklich. Im Wesentlichen ist die Erweiterung ein Epilog zur Hauptkampagne und ihr solltet nach Abschluss des Hauptspiels deshalb nicht mehr allzu lange brauchen, um Subject 2923 zu beenden. Dennoch bietet dieses DLC einige der besten Beispiele für Storytelling, die ich von diesem Team bislang gesehen habe.

Neben dem Kampf, der frischen Beute und den auffallend schönen Welten, ist die Crème de la Crème meiner Meinung nach nämlich die Erzählung. Subject 2923 hat es geschafft, eine wirklich emotionale Handlung zu erstellen, in der ich mich um die menschlichen oder sonstigen Charaktere dieser Welt sorgte. Wir können die Bürde dieser letzten Reise spüren, in der es nicht mehr nur ums Überleben geht. Wir müssen uns auf die buchstäbliche Entscheidungsschlacht vorbereiten, bei der man entweder Erfolg hat oder die Menschheit zum Scheitern verdammt. Sicher, die Kampagne von Subject 2923 ist nicht allzu lang, dafür ist sie von Anfang bis Ende spannend gestaltet worden.

Abschließend bleibt festzuhalten, dass Remnant: From the Ashes eine perfekte Möglichkeit für Gunfire Games ist, die Reise dieses unglaublichen Hits zu beenden. Von den atemberaubenden Welten und ihren schrecklichen neuen Feinden bis hin zur fesselnden Handlung ist Subject 2923 ein insgesamt großartiges Erlebnis. Es gibt einige Situationen, die ich gerne länger genossen hätte, aber alles muss ein Ende haben. Ich glaube, dass diese finale Erweiterung wiederkehrenden und neuen Fans gleichermaßen gefallen wird.