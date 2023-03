Remnant 2 zeigt 9 Minuten neues Gameplay

HQ

Remnant 2 hat gerade 9 Minuten neues Gameplay enthüllt, das die Archetypen Revolverheld, Handler und Herausforderer sowie vieles mehr zeigt.

Es muss angemerkt werden, dass dies ein Pre-Alpha-Gameplay ist, so dass das, was Sie hier sehen, nicht das Endprodukt darstellen wird, aber es gibt immer noch genug, um sich auf die Fortsetzung von Remnant: From the Ashes zu freuen. Neben einem Blick auf die Archetypen sehen wir auch Yaesha, eine der neuen Umgebungen im Spiel.

Im Trailer ist deutlich zu sehen, welchen Einfluss das erste Spiel auf Remnant 2 hat, aber es scheint, dass die Fortsetzung eine stark verbesserte Version seines Vorgängers sein wird.

Freust du dich auf Remnant 2?