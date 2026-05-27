Remedys CEO: "Serien wie Alan Wake und Control hätten sich besser verkaufen sollen"

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Viele Menschen reagierten entsetzt, als im Februar bestätigt wurde, dass der ehemalige EA-Manager Jean-Charles Gaudechon als neuer Leiter von Remedy übernehmen würde. Das finnische Kraftpaket ist bekannt für seine äußerst kreativen Titel mit einzigartigen Handlungssträngen und dafür, Risiken einzugehen – Eigenschaften, die nur wenige für EA verwenden würden.

Jetzt teilt er in einem Interview mit The Game Business mehr über seine Perspektive auf seine Rolle und bietet beruhigende Worte an alle, die sich Sorgen gemacht haben:

"Ich verstehe die Angst vollkommen, 'wird er Methoden einbringen, die für ein riesiges Unternehmen funktionieren und die Seele eines Studios wie Remedy zerbrechen?'

Aber ich glaube, ich wurde ausgewählt, weil ich genau weiß, was Remedy ist. Und was geschützt werden muss, muss unterstützt und gewachsen werden. Remedy ist einzigartig. Es ist ein Studio mit unglaublichem kreativem Antrieb. Es ist ein Studio, das hier und da auch chaotisch war, und das ist das Schöne an der Art der Spiele, die gemacht wurden und wie. Was ich zu Remedy einbringen möchte, ist eine Vision, wohin das Unternehmen gehen könnte und wo wir Verbesserungen vornehmen könnten."

Er schließt beruhigend mit den Worten: "Wer bin ich, die DNA eines 30-jährigen erfolgreichen Spielestudios zu verändern?"

Das deutet darauf hin, dass wir in Zukunft ein etwas fokussierteres Remedy sehen könnten, das in der Lage ist, die fragwürdigsten Ideen frühzeitig auszusortieren, um Flops wie FBC: Firebreak zu vermeiden. Er sagt jedoch, das bedeute nicht, dass das Studio konventionellere Produkte produzieren wird, und nennt sogar Beispiele für Spieleserien, von denen er glaubt, dass sie sich besser verkaufen sollten:

"Remedy ist bereits einer der größten Spieleautoren mit sehr starken Signature-Produkten. Jetzt, nachdem man es von innen betrachtet hat, gibt es so viel mehr, was extrem starke geschriebene, kreative, verrückte Geschichten und Gameplay angeht. Ehrlich gesagt haben wir noch nicht einmal die Hälfte unseres Potenzials in Bezug auf unsere Produkte erreicht.

Aber als Franchises könnten Control, Alan Wake usw. viel mehr bieten. Es gibt eine Vision, bei einigen dieser IPs größer zu denken, die ihr Publikum viel, viel weiter finden müssen als das derzeitige. Es ist super aufregend."

Später in diesem Jahr wird Remedy Control: Resonant veröffentlichen, und hoffentlich folgen Remakes der ersten beiden Max-Payne-Spiele.