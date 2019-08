Remedy zeigt uns Hiss-Feinde in neuem Control-Trailer

Remedy hat hohe Erwartungen an ihr eigenes Actionspiel Control, das Ende des Monats auf PS4, PC und Xbox One erscheint. Sie haben uns in den letzten Tagen zwei kurze Videos geschickt, in denen sie zum einen über die mysteriöse Rasse der Hiss - den großen Antagonisten - und zum anderen noch einmal über das generelle Setting des Games sprechen. Beides dauert nicht mal eine Minute und zeigt dementsprechend wenig Neues, aber es geht bei solchen Sachen ja auch eher darum, noch einmal in Erscheinung zu treten. Freut ihr euch auf Control? Frische Eindrücke findet ihr in unserem E3-Text.

