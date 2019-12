Remedy zahlte weniger als 30 Millionen Euro für Control

Control ist das neue Actionspiel der finnischen Entwickler Remedy, das Ende August für PC, PS4 und Xbox One veröffentlicht wurde. Das übernatürliche Spiel hat gute Noten erhalten und deshalb sind wir uns ziemlich sicher, dass wir es in den kommenden Wochen in den Diskussionen um die Spiel des Jahres wiedersehen werden.

Games Industry hat sich kürzlich mit Remedy getroffen, um über das Jahr 2019 zu sprechen und dabei eine Reihe interessanter Dinge erfahren. Beispielsweise verrät der CEO Tero Virtala im Interview, dass Control über den Zeitraum von drei Jahren entwickelt wurde, mit einem verhältnismäßig überschaubaren Budget von unter 30 Millionen Euro. Obwohl wir den Titel schnell aus den Augen der wöchentlichen Verkaufscharts verloren haben, sagte Virtala, dass er mit dem Umsatz zufrieden sei.

30 Millionen Euro ist im globalen Maßstab betrachtet nur eine geringe Summe, insbesondere angesichts der hochwertigen Qualität von Control. Wenn das wirklich stimmt, kann man Remedy wirklich nur zum Haushalten ihrer verfügbaren Ressourcen gratulieren. Nächstes Jahr geht es weiter mit neuen Inhalten zum Spiel, während Chef-Autor Sam Lake bereits an weiteren Projekten arbeitet.