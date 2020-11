Remedy verschiebt Next-Gen-Optimierung von Control auf 2021

You're watching Werben

Publisher 505 Games wollte Control noch in diesem Jahr erneut auf PS5 und Xbox Series verkaufen, allerdings wird Remedy Entertainment mit den Optimierungsarbeiten nicht rechtzeitig fertig. Das Spiel könnt ihr via Abwärtskompatibilität zwar auf beiden Systemen problemlos spielen, doch die dedizierte Next-Gen-Version, die dann vermutlich mit höheraufgelösten Texturen, mehr Bildern pro Sekunde und etwaigen Raytracing-Spielereien anläuft, lässt noch eine Weile auf sich warten.

Die Entwickler haben am Nachmittag via Twitter bekanntgegeben, dass die beiden Spielversionen für PS5 und Xbox Series auf 2021 zurückgeschoben wurden, weil sie mehr Zeit benötigen, um Control auf diesen Plattformen zu optimieren. In ihrer vagen Aussage wird nicht klar, was dazu geführt haben könnte, dass die Finnen hinter ihrem Zeitplan zurückliegen. Control ist in einer speziellen Cloud-Version seit kurzem übrigens auch auf der Nintendo Switch spielbar und das soll ziemlich gut funktionieren, wie wir gehört haben.