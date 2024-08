Remedy unterzeichnet strategische Vereinbarung mit Annapurna, um Alan Wake and Control auf die große Leinwand, das Fernsehen und darüber hinaus zu bringen

In einer überraschenden (und willkommenen) Wendung der Ereignisse hat Remedy Entertaiment einen wegweisenden Vertrag mit Annapurna unterzeichnet, um Control 2 zu kofinanzieren und dieses und das Alan Wake-Franchise in Film, Fernsehen "und darüber hinaus" zu bringen. Dieser Deal gibt Remedy die finanzielle und kreative Autonomie, um die Control 2 zu machen, die sie wollen, und die volle Kontrolle über ihre Entwicklung zu behalten, sowie die Ankündigung, dass sie selbst selbst veröffentlichen werden.

Creative Director Sam Lake kommentierte Folgendes:

"Ich bin absolut begeistert (ja!) von dieser Möglichkeit, die Geschichte von Alan Wake und unserem gesamten Remedy Connected Universe auf Medien jenseits von Spielen auszudehnen und all dies in enger Zusammenarbeit mit Spielen, Film, Fernsehen und anderen Medien als eine einheitliche Vision aufzubauen. Ich vertraue darauf, dass Annapurna der perfekte Partner für uns ist, um diesen Traum wahr werden zu lassen."

"Die Art und Weise, wie wir Geschichten erzählen, verändert sich", sagte Megan Ellison, CEO von Annapurna. "Heute verlieben sich die Menschen in Charaktere und Universen, nicht in Formate, und wir freuen uns, die beliebten, immersiven Erzählungen von Remedy in diesen neuen Medien zu nutzen."