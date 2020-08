Remedy teilt 15 mystische Minuten aus Control: AWE

Gestern hat Remedy den Deckel ihrer bevorstehenden Control-Erweiterung AWE angehoben und satte 15 Minuten Gameplay aus dem Spiel präsentiert (ihr könnt die Wiederholung immer noch auf Twitch ansehen). Da die beiden Welten von Alan Wake und Control mit diesem Inhalt kollidieren werden, war der Autor des Originals von 2010 so freundlich, verschiedene Fan-Theorien zu besprechen. Die neue Erweiterung sollte die Spielerfahrung um vier bis fünf Stunden verlängern. Außerdem gibt es einen neuen Feind (den Airborne Ranger) und eine weitere Spielmechanik, mit der Alan-Wake-Fans nur allzu vertraut sein dürften.

Control: AWE soll am 27. August auf PC, PS4 und Xbox One landen. Es gibt außerdem eine neue Edition des Spiels, die ihr auf den Konsolen der nächsten Generation spielen könnt. Ende des Jahres wird Remedy zudem in Zusammenarbeit mit dem Verlag Future Press ein dickes Artbook aufbereiten. Auf 384 Seiten könnt ihr euch darin über den Schaffungsprozess der kreativen, hochgradig stilisierten Welt und ihrer verschiedenen Bewohner informieren und Konzept-Grafiken bestaunen. Knapp 60 US-Dollar kostet der Spaß allerdings.

