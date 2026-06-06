Remedy stellt Paranatural Manhattan im neuesten Blick auf Control Resonant

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Das finnische Remedy Entertainment gab am 2. Juni auf der State of Play das offizielle Startdatum von Control Resonant bekannt und bestätigte, dass die Action-Fortsetzung am 24. September auf PC, PS5 und Xbox Series X/S debütieren wird.

Im Anschluss daran hat der Entwickler im Rahmen des Summer Game Fest einen weiteren Einblick in das Spiel gezeigt. Dieser Trailer konzentriert sich besonders auf das Setting von Paranatural Manhattan und konzentriert sich auf die "verdrehte Version der Stadt New York", in der wir den Protagonisten Dylan Faden finden, der damit beauftragt ist, den Tag zu retten und seine verlorene Schwester, den Star Jesse Faden aus Control, zu finden.

Erzählt von Emily Pope, der amtierenden Direktorin des Federal Bureau of Control (FBC) nach Jesses Verschwinden, wird uns gesagt, dass Pope und Dylan an diesem kommenden Projekt "eng zusammenarbeiten".

Für mehr aus Control Resonant wird in einer Pressemitteilung erwähnt, dass Manhattan als "offene, fantasievolle Sandbox" mit "mehreren Zonen, die visuell vielfältig sind, jede voller einzigartiger, engagierter feindlicher Fraktionen" gestaltet ist. Außerdem wird behauptet, es sei "die größte und reichhaltigste Umgebung, die Remedy je für ein Spiel geschaffen hat."

Das könnt ihr im neuen Trailer unten in der Praxis sehen, und denkt daran, Control Resonant wird am 24. September dieses Jahres erscheinen, am selben Datum wie Silent Hill: Townfall und Hot Wheels: Infinite Rush, falls ihr an diesem Tag noch Pläne hattet...