Remedy schafft neues Spiel in der gemeinsamen Welt von Control und Alan Wake

Letzte Woche haben uns Remedy einen ersten richtigen Blick auf AWE werfen lassen, der bevorstehenden Story-Erweiterung für Control, in der wir uns eingehender mit dem Schicksal des unter mysteriösen Umständen verschwundenen Journalisten Alan Wake beschäftigen. Das Horrorspiel von 2010 wurde damals nicht richtig abgeschlossen und deshalb rätseln Fans noch heute darüber, was mit dem Charakter geschehen ist. Im Anschluss an die Präsentation in der letzten Woche hat Remedy in mehreren Blogs über ihre Vision für die Zukunft von Alan Wake gesprochen und dabei enthüllte der Autor Sam Lake, dass AWE der erste offene Schritt auf einem Weg zu einem verbundenen Universum zwischen den Spielen des Unternehmens ist.

"Seit über zehn Jahren haben wir einen verrückten Traum", schrieb der finnische Entwickler. "Die Idee ist, dass die Geschichten, die in einigen unserer Spiele erzählt werden, miteinander verbunden sind und eine zusammenhängende Welt von Geschichten und Ereignissen mit gemeinsamen Charakteren und Überlieferungen bieten. Jedes Spiel ist eine eigenständige Erfahrung, aber jedes Spiel ist auch eine Tür in ein größeres Universum mit aufregenden Möglichkeiten für Crossover-Events."

"Langsam, geduldig, hinter den Kulissen haben wir geplant und geplant, um das zu verwirklichen. Ich bin absolut begeistert, euch jetzt mitteilen zu können, dass es an der Zeit ist, den ersten konkreten Schritt auf diesem Weg zu unternehmen und Remedys verbundenes Universum zu etablieren. Ihr habt keine Ahnung, wie glücklich es mich macht, endlich diese Aussage treffen zu können."

Dass Control im gleichen Universum wie Alan Wake spielt, das ist aufmerksamen Fans bereits klar. Abseits von Easter Eggs gibt es zwischen den Welten der beiden Titel viele Überschneidungspunkte, doch Remedy ist bislang darum bemüht gewesen, diese Verbindung nicht zu offensichtlich zu gestalten. Besonders spannend ist ansonsten noch die Bestätigung, dass das Studio "bereits hart an einem zukünftigen Remedy-Spiel arbeitet, das auch im gleichen Universum stattfindet". Dazu gibt es in diesem Stadium aber keine Informationen.